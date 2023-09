Atp Astana 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 28 settembre

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il, glie l’didell’ATP 250 diper la giornata di28. Proseguono gli incontri del round d’esordio. Ilgioraliero è aperto da Adrian Mannarino nel derby contro Rinderknech. Poi un altro francese, Barrere, sfiderà Rodionov. Il match più intrigante potrebbe essere quello tra Stan Wawrinka e Marcos Giron, mentre Thiem chiude il. CENTER COURT Ore 08:00 – (6) Mannarino vs Rinderknech a seguire – Barrere vs (Q) Rodionov a seguire – (8) Wawrinka vs Giron Non prima delle 14:00 – Varillas vs Thiem COURT 1 2°match dalle 07:00 – (Q) Gerasimov vs Zapata Miralles a seguire – (Q) Kachmazov vs Moutet SportFace.