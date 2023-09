Atletica | Mondiali su strada | Yaremchuk debutta in azzurro | Battocletti sui 5 km | Aouani prova la mezza verso New York

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Idi corsa susono una delle grandi novità volute da World Athletics. La prima edizione andrà in scena domenica 1° ottobre a Riga (Lettonia), dove otto italiani saranno impegnate nelle tre specialità inserite nel programma: il miglio, i 5km e lamaratona. Grande attesa per il debutto indi Sofiia, che sarà impegnata sui 21,097 km dopo aver corso la RomaOstia in 1h08:49 giusto sei mesi fa e aver avvicinato il record italiano di Maratona (2h24:02 a Londra). La favorita sulla distanza sarà la kenyana Peres Jepchirchir, Campionessa Olimpica chiamata a fronteggiare la connazionale Irine Jepchumba Kimais e la tedesca Konstanze Klosterhalfen. Iliassha scelto questo appuntamento dopo aver siglato il primato nazionale di Maratona (2h07:16 a ...

Leonardo Fabbri ha chiuso al terzo posto la gara di getto del peso andata in scena a Zagabria e valida come tappa del World Continental Tour ...

Ferdinando Savarese, conduttore della trasmissione Sprint2U, appuntamento settimanale in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha avuto come ospite ...

Prima edizione dei Mondiali di corsa su strada, inizierà domenica primo ottobre a Riga, in Lettonia, saranno otto gli Azzurri in gara nelle tre

Nel 2023 ha partecipato al campionato europeo under 23; Nnachi Great, specialitàleggera ...20 mt; Ferrazzi Xabier, specialità canoa kayak, ha ottenuto il primo posto aiJunior under ...N ella nuova 'casa' di Marcell Jacobs. È Simone Collio, ex sprinter da 10'06 nei 100 con all'attivo anche tre Olimpiadi e sei, a illustrare i pregi della scelta. Il milanese, 43 anni, oggi stimato fisioterapista internazionale, è coordinatore della divisione performance della Wintecare, azienda che da anni fornisce ...

Yeman Crippa tornerà in gara sabato 30 settembre, 40 giorni dopo la poco esaltante prestazione offerta ai Mondiali di Budapest, dove concluse al 12mo posto sui 10.000 metri. Il Campione d'Europa dei 1 ...Riga – Comincia il 1 ottobre la prima edizione dei Mondiali di Atletica su Strada. La competizione si svolgerà a Riga in Lettonia e saranno otto gli Azzurri in gara nelle tre specialità in programma.