Atletica | Malagò | “Jacobs in America? Determinato | il Coni continuerà a supportarlo”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “Io sono ottimista. Marcell mi sembra particolarmentee noi continueremo a vigilare, ma anche a supportare come anche istituto di medicina e di scienza con una serie di servizi che possiamo dare a lui come agli altri atleti di vertice”. Lo ha detto il presidente del, Giovanni, commentando la scelta di Marcelldi andare ad allenarsi incon Rana Raider a pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi 2024: “Mi è venuto a trovare venerdì della scorsa settimana. C’era anche il presidente della Fidal Stefano Mei e gli abbiamo chiesto che idee avesse, ci ha detto di aver ponderato le varie proposte e ci raccontato la sua volontà di andare a Jacksonville. Ha soppesato tutte le variabili possibili. Lo abbiamo visto talmenteche ci sembrava giusto ...

L'incontro è stato introdotto dal saluto istituzionale di Giovanni, Presidente del Comitato ... specialisti in discipline come il paraciclismo, l'paralimpica e il paratriathlon.