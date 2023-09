Atletica leggera | il trittico Virtus | bronzo tricolore ' Allievi terzi a Roma

L'alfiere del Parco Alpi Apuane brilla ai campionati continentali 'Master'. Ottimi risultati anche dagli altri portacolori biancoverdi in tutta ...

Weekend (a ingresso libero) al "Falcone e Borsellino" con tante gare di varie specialità per gli Over 35 della ...

Formia – Non solo Gianmarco Tamberi. E non poteva essere altrimenti. Il ruolo svolto dal centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia per ...