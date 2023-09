(Di mercoledì 27 settembre 2023) Reduce dall’esperienza al Mondiale, dopo anche quella olimpica dello scorso anno,, atleta dei 400 ostacoli, è stata ospite della trasmissione Sprint2U, in collaborazione tra Sport 2U ed OA Sport, condotta da Ferdinando Savarese. Una stagione lunga e comunque positiva per l’aostana che ha racconto il suo anno, ma si è anche soffermata sugli obiettivi futuri, con un Europeo e un’Olimpiade da preparare. Si parte proprio dal Mondiale di Budapest, dove purtroppo l’ostacolista azzurra ha avuto una giornata negativa: “Come esperienza è stata sicuramente bellissima. Gareggiare ad un Mondiale è sempre un’emozione forte. Dal punto di vista individuale la mia gara poteva andare un po’ meglio. Non è stata una prestazione eccellente, anche perchè la semifinale era a portata di mano. Ho fatto una bella stagione e questa sarebbe stata la miglior ...

... la talentuosa 15enne di Gressan in forza all'Cogne, seguita da Michele Saba e Simonetta ... 2a Ludovica Costa (Cogne) 8m86, 3aZoja (Cogne) 8m84; Peso 3kg 1a e campionessa regionale ...TRENTO. L'annata dell'outdoor sta per andare in archivio, ma non per la città di Trento, che si appresta ad ... conBerlanda ed Elisabetta Nicoletti in rappresentanza rispettivamente ...

Atletica, Eleonora Marchiando: "Europei o Olimpiadi nel 2024 Ho le idee chiare. Grande concorrenza in Italia" OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Cosenza 23-24 settembre 2023 - Presso l’impianto del rinnovato Campo Scuola del rione San Vito di Cosenza, nel week-end u.s., si sono disputati i Campionati Regionali Individuali su pista per le categ ...della consigliera di FIDAL Trentino Eleonora Berlanda e di Elisabetta Nicoletti in rappresentanza del CSI Trentino. Autorità accolte dal presidente del comitato organizzatore Ferruccio Demadonna e dal ...