Atalanta | infrasettimanale a Verona per rompere la striscia negativa in trasferta

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tre vittorie consecutive in altrettante gare in casa, mentre ini numeri calano: il sucesso alla prima a Reggio Emilia contro il Sassuolo, poi un doppio ko contro Frosinone e Fiorentina. Ora, contro il, l’ha un obiettivo chiaro: vincere perlae soprattutto invertire il trend. Al Bentegodi i nerazzurri vantano unapositiva di quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, più un pareggio. Nell’era Gian Piero Gasperini non sono mai arrivate sconfitte: l’ultima è del 3 febbraio 2016, con gol di Giampaolo Pazzini per il decisivo 2-1. In panchina c’era ancora Edy Reja. Il passato però conta zero: la testa è al presente, ma anche al futuro. E il futuro è la 6ª giornata di Serie A, nella quale fare punti è ...