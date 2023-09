Atalanta | Hateboer ritorna in campo | contro il Verona prima presenza dopo l’infortunio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 settembre 2023). Sette mesi e sedici giorni: tanto ha dovuto aspettare Hansdi rivedere la luce in fondo al tunnel ere inal crociato che lo ha tenuto fermo per gran parte del 2023. Durante, l’esterno olandese si è rivisto in una partita ufficiale per lavolta da Lazio-0-2 dell’11 febbraio, quando uscì durante la ripresa a seguito di uno scon Zaccagni. Il Bentegodi è stato teatro del suo ritorno al rientro dagli spogliatoi, sostituendo Holm. Si è scaldato durante l’intervallo Ora si può davvero dire: l’incubo è finito. Welcome back @Hans33pic.twitter.com/jAjh638XwX — ...