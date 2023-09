Asteras Tripolis-Panathinaikos giovedì 28 settembre 2023 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Si ferma sul più bello ildi Jovanovic, che dopo aver vinto le prime 3 gare della stagione cade nel derby contro l’AEK Atene rimontato in casa e perdendo l’imbattibilità interna già alla quarta giornata. Una sconfitta pesante per i prasini, adesso terzi in classifica e scavalcati dal PAOK (che ha comunque una gara in più) e chiamati InfoBetting: Scommesse Sportive e