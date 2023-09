Associazione mafiosa in Sardegna | tra gli arrestati il primario Cocco e l’ex assessora Murgia | tutti i nomi dei 31 finiti in manette

(Di mercoledì 27 settembre 2023) In otto devono rispondere diper delinquere di stampo mafioso, in sei disegreta e altri 14 diper delinquere finalizzata al traffico di droga

condannato a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa , legata alle infiltrazioni della ’ndrangheta nella estrazione del porfido in Trentino , ...

C’è anche l’ex assessora all’Agricoltura della Regione Sardegna , Gabriella Murgia, tra i destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare per ...

CAGLIARI (ITALPRESS) – I carabinieri del Ros (col supporto, in fase esecutiva, dei Comandi Provinciali Carabinieri di Cagliari, Nuoro, Oristano, ...

CAGLIARI (ITALPRESS) – I carabinieri del Ros (col supporto, in fase esecutiva, dei Comandi Provinciali Carabinieri di Cagliari, Nuoro, Oristano, ...

Maxi operazione dei Ros in Sardegna contro il traffico di droga che ha visto 31 persone sottoposte a un’ordinanza di custodia cautelare per ...

Mercoledì mattina in Sardegna i carabinieri hanno arrestato 31 persone, accusate a vario titolo dia delinquere di stampo ...Le 31 persone indagate sono accusate a vario titolo diper delinquere di stampo mafioso,segreta,a delinquere finalizzata al traffico di droga e altri reati ...

Sardegna, l’ex assessora all’agricoltura Gabriella Murgia arrestata per associazione mafiosa Corriere della Sera

Sardegna, 31 arresti per associazione mafiosa e corruzione: in carcere ex assessora regionale Il Fatto Quotidiano

Le accusa vanno dall'associazione di tipo mafioso al traffico di stupefacenti, dall'abuso d'ufficio alla corruzione aggravata e peculato ...L’attività investigativa trae origine dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia sul ruolo di Recchia Carmelo, 47enne di Castellana Grotte, indicato quale referente del Clan su quel ...