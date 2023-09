Assistente materna | in che consiste la nuova professione in arrivo nel 2024

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “Buongiorno, vorrei lavorare come“. Una dicitura mai sentita e mei vista fino ad oggi, ma dalsarà possibile inviare curriculum di candidatura per questo impiego. Certo, un’occupazione che, inevitabilmente non è per tutti ma richiede una certa dose di propensione ad accudire neonati e, soprattutto, mamme. Jean Milburn (Gillian Anderson) tiene in braccio la piccola Joy e parla con il figlio maggiore Otis (Asa Butterfield)Se avete visto l’ultima stagione di “Sex Education” – evitando spoiler – inevitabilmente può venire in mente Joanna, la sorella di Jean Milburn, chiamata da Otis perché la madre è in grosse difficoltà con la piccola Joy, appena nata. L’idea del nipote è che la zia possa aiutarla a gestire la bimba e le alleggerisca il carico anche mentale che ha colpito la terapeuta del sesso dopo il parto. Ma, ...