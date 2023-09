Assegno unico senza ISEE | regole su importi e modifica situazione familiare

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’esigenza di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico ha spinto il legislatore ad introdurre dal 1° marzo 2022 l’e universale.La misura spetta mensilmente nel periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in favore dei nuclei familiari con figli a carico secondo un importo base, parametrato in funzione dell’, cui si sommano una serie di maggiorazioni. L’è riconosciuto direttamente dall’Inps in favore di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in predi figli, a prescindere dalla condizione lavorativa.La somma mensile è calcolata in funzione del numero di figli minorenni a carico, nonché per ciascun figlio maggiorenne (sempre a carico) ...

Nel caso di nascita del primo figlio o di integrazione del beneficio già percepito per altri figli a carico, da settembre 2023 INPS invierà comunicazioni email per invitare i neogenitori a presentare ...Nel valore dei trattamenti assistenziali, non vengono calcolati: a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale; b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; c) le specifiche e ...