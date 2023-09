Asllani | 'Inter un sogno | che festa per il Triplete Ecco il compagno più divertente'

L' Inter riflette sul futuro di Kristjan Asllani : secondo Fc Inter News.it, non è escluso un ritorno all'Empoli già a gen...

Dopo la prestazione non convincente contro la Real Sociedad, rimane intatta la fiducia nei confronti di Kristjan Asllani . Che non dovrebbe partire ...

L’as senza di Calhanoglu si è fatta sentire in Real Sociedad-Inter. Secondo il giornalista Giancarlo Padovan senza il turco i nerazzurri vanno in ...

Calhanoglu torna disponibile e Inzaghi va verso una scelta per la cabina di regia in Empoli-Inter. La decisione sul ballottaggio con Asllani . scelta ...

Inter-Sassuolo potrebbe permettere agli uomini di Inzaghi di confermare il primato in classifica e di spingere il piede sull’acceleratore in vista ...

Asllani difficilmente giocherà dal 1? stasera in Inter-Sassuolo, ma è comunque lui l’uomo copertina del Matchday Programme della partita. E, nel ...

