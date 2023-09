Armenia in disarmo L' esodo biblico dal Nagorno Karabakh | le spinte russo-turche per far cadere Pashinyan

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Decine di migliaia in fuga verso la madrepatria dopo la guerra lampo. Negli ultimi tempi l’Azerbaigian è cresciuto mentre l’si è isolata. Gli azeri sono diventati una fonte energetica indispensabile per l’Europa e hanno costruito forti legami militari con Israele e Turchia. Mentre Mosca vede questa crisi come un’opportunità per sbarazzarsi di unache guarda sempre più all’Occidente e cerca di provocare un cambio di regime