Arisa a “Belve” | “Sono considerata un’artista difficile”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) È andata in scena ieri la prima puntata dell’anno diTra gli ospiti della prima puntata della stagione di “” anche. Tanti i temi e le domande a cui ha risposto l’artista da sempre eclettica e al centro delle polemiche. Su tutte ha parlato delle sue dichiarazioni di stima su Giorgia Meloni e sul suo allontanamento dal Pride. «Misentita non capita – ha detto– come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate. Però devo dire chele persone ai vertici, non posso fare nomi… quello mi ha deluso tanto». Poi si è soffermata anche sulla sua infanzia e sull’educazione ricevuta dai suoi. Ha infatti detto di essere stata “forgiata a botte”. «Io non lo farei, però come ho detto più volte i miei genitori sitrovati di fronte ...