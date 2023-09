Arena dai 60 ai 2000 | Blue | Minghi e Mietta e i Kool & The Gang nella seconda puntata in onda stasera

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 27 settembre 2023)Dopo un debutto non troppo fortunato contro la corazzata di Tu si que vales, Amadeus ci riprova in una nuova serata. Come previsto,Suzuki dai 60 aisi sposta, dalla(in totale sono 3), nell’inedita collocazione del mercoledì. Il conduttore, nel ruolo di padrone di casa e di dj, insieme a dj Massimo Alberti, farà ballare il pubblico da casa dalla ormai iconica super consolle.dai 60 ai: i cantanti in scaletta dellaOspiti speciali di; The, il gruppo statunitense simbolo del mitico Studio 54 di New York che spazia dal jazz ...