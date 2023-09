(Di mercoledì 27 settembre 2023) A causa di alcuni bug e problematiche sul trasferimento dei dati,ha rilasciato l'aggiornamento iOs 17.0.2 per i propri dispositivi:come funziona e come effettuarlo

La Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento per tutti i suoi dispositivi: Ecco di cosa si tratta e come va effettuato

La Apple ha da poco rilascia to un aggiornamento software per i propri utenti: ecco di cosa si tratta e cosa rischiano i dispositivi con lo spyware ...

... il nuovo sistema operativo del Mac è ora disponibile26 Settembre 2023ha rilasciato l'...Intelligenza artificiale 26 Settembre 2023 il Gruppo iliad ha appena annunciato...Il sito The Verge riferisce che Cue ha difeso la scelta di, citando poche mamotivazioni, spiegando essenzialmente che Google è e rimane l'unica e la migliore scelta possibile. 'Ho ...

Apple, importanti aggiornamenti su iOS 17: ecco i bug risolti ilGiornale.it

Apple rilascia iOS e iPadOS 17.0.2: risolto un bug al trasferimento ... HDblog

A causa di alcuni bug e problematiche sul trasferimento dei dati, Apple ha rilasciato l'aggiornamento iOs 17.0.2 per i propri dispositivi: ecco come funziona e come effettuarlo ...Dopo l’annuncio dello scorso 12 settembre, giorno di presentazione di iPhone 15, adesso Apple ha reso disponibile in via ufficiale l’aggiornamento a macOS Sonoma. Si tratta come sempre di un update ...