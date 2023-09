Appendice d’estate | Benevento tra le città più calde a inizio ottobre

Leggi su anteprima24

Torna l'estate con picchi di 32-33°C anche al Nord. Le giornate piùsaranno quelle di domenica 1 e lunedì 2con 33 gradi intorno a Forlì, 32°C a Bolzano e Firenze, 31°C a, Ferrara, Oristano, Taranto e Terni. La Capitale oscillerà per almeno una settimana, costantemente, intorno ai 30 gradi di massima. Lo indica Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it sottolineando però che tra la Calabria e la Sicilia non mancheranno residui acquazzoni anche nei prossimi giorni. L'anticiclone africano, infatti, garantirà tempo stabile sul centro-nord mentre il sud risentirà dell'influenza di un ciclone che sarà responsabile di brevi e isolati acquazzoni sulle estreme regioni meridionali fino a domenica. In particolare oggi sono previsti ancora brevi rovesci tra Calabria e Sicilia, altrove ...