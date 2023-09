APP DANNOSE | QUALI SONO I PERICOLI

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Molte persone sottovalutano l’importanza di non installare mai APP fuori dagli store ufficiali di Google e Apple. Inoltre è necessario avere comunque nel dispositivo un buon antivirus/antimalware ( a pagamento! e non gratuito ) che effettui una scansione di sicurezza non solo la prima volta per l’installazione ma anche per ogni aggiornamento successivo della APP. Esistono numerosiposti dalle applicazioni. In un esempio estremo, posarrivare anche a crittografare i dati del nostro telefono e organizzare un attacco ransomware. ? Ecco la lista dei principalinell’installazione di APP: Violazioni dei dati personali: le appposaccedere ai dati personali . Una volta effettuata l’accesso, l’app dannosa può ...