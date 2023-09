Antimafia | “La messa per Messina Denaro è raccapricciante”

Leggi su anteprima24

"Voglio stigmatizzare con forza quanto accaduto nella chiesa di Casalnuovo di Napoli, dove si stava per celebrare unain suffragio di Matteo. Un'iniziatain contrasto con il processo di scomunica che la chiesa ha avviato per i mafiosi e che merita la condanna incondizionata di tutti quelli che credono nello Stato. Questo è un monito a non abbassare mai la guardia su legalità e giustizia". Così su X il presidente della commissione parlamentare, Chiara Colosimo.