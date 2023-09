(Di mercoledì 27 settembre 2023) Io leggo tutto. Però devo dirti che i commenti di quel tipo lì, sotto i post, non mi hanno mai ferita più di tanto. Il senso è cercare di dargli il giusto peso. A me serve leggere anche quelle cose ...

La cantautrice spiega che «la malattia ha concluso il suo viaggio» e di non riuscire ad immaginare neppure in sogno il viso dei suoi Fabio ed Elèna: ...

In un’intervista al settimanale “Grazia”, Annalisa Scarrone – neo moglie di Francesco Muglia – ha svelato di non aver mai […]

Ormai l'abbiamo capito, ci sono due. La prima la conosciamo da anni, la chiameremo per comoditàComfort Zone " abbreviato CZ " che è un nome chesuonerebbe neanche male se un giorno, malauguratamente, decidesse di partecipare a Jersey Shore (vi ricordate Mike The Situation). ......, e poi il rapper italiano in vetta a tutte le classifiche Tedua, poi torna la giornalista e reporter Cecilia Sala e ovviamente sarà qui con noi Belen! No,c'è è andata via. In realtà ...

Annalisa: «Non sono solo canzoncine» Rolling Stone Italia

Annalisa (Scarrone) e il nuovo album: «Mi nascondevo, ora non ho pià paura» ilmattino.it

La rivelazione sul matrimonio di Annalisa - Stasera c'è Cattelan su Rai2 - 26/09/2023 Annalisa, ospite di Cattelan, ha voluto fare una rivelazione "esclusiva" sul suo matrimonio e su cosa non è ...Annalisa è stata tra gli ospiti della prima puntata di Stasera c’è Cattelan, dove ha dato l’ennesima prova di essere ...