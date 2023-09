Annalisa e il suo nuovo album e la paura di “Non essere compresa”

(Di mercoledì 27 settembre 2023), reduce dai due successi estivi Bellissima e Mon Amour, si prepara ora all’uscita del suo, E poi siamo finiti nel vortice, il 29 settembre 2023. La cantante aveva annunciato l’uscita del disco il 30 agosto, con un post su Instagram, e il primo concerto del tour promozionale, il 4 novembre 2023, è già sold out. In occasione del lancio, la cantante ha parlato della sua vita e della sua musica alle pagine di Vanity Fair Italia, che l’ha incontrata a Milano. Quando le viene chiesto che cosa rappresenti il vortice del titolo, risponde: Il vortice della vita e dei suoi sali e scendi, delle sue ripartenze. Ho cercato, con le canzoni, di identificare le varie fasi di questi cicli: in Bellissima individuo nell’imprevisto un momento decisivo di tutti i percorsi, il momento in cui ti fai delle domande (…) In Mon Amour parlo ...

Annalisa parla per la prima volta di suo marito Francesco , rivelando come si sono conosciuti e come è avvenuta la proposta L'articolo Annalisa parla ...

... il primo singolo che ha fatto partire la trasformazione diScarrone e l'ha lanciata fra ... Cosa farà La luna di miele conmarito che avete posticipato per gli impegni estivi "È vero io e ...svela come è nato il desiderio di sposarsi con Francesco Muglia ,marito: Diciamo che i mattoni li avevo messi prima, poi quest'anno sono successe le cose. Non è che l'abbia sempre ...

"Cambiamento cruciale: Annalisa racconta il segreto del suo ... Tendenzediviaggio

Intervista ad Annalisa sul nuovo album: «Oggi non ho più paura» Cosmopolitan

#Annalisa — ANNALISA News (@AnnalisaNews) September 21, 2023 Annalisa non vede l'ora di far conoscere a tutti il suo nuovo lavoro, che lei ha definito un album dai tanti colori: "Con ogni canzone ho ...Per questa stagione televisiva, Pier Silvio Berlusconi, presidente Mediaset ha annunciato un deciso cambio di rotta, abbandonando il trash che ha caratterizzato le sue reti in questi ultimi anni in ...