(Di mercoledì 27 settembre 2023) La cantante si è raccontata in un’intervista in occasione dell’uscita del suo nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice”, parlando anche del rumor sulla presunta gravidanza che l'ha vista coinvolta. L'articolo proviene da DireDonna.

In occasione dell’uscita del suo nuovo album Annalisa , in cima alle classifiche estive con i singoli Bellissima e Mon Amour, ha concesso ...

In occasione dell’uscita del suo nuovo album Annalisa , in cima alle classifiche estive con i singoli Bellissima e Mon Amour, ha concesso ...

La cantante si è raccontata in un’intervista in occasione dell’uscita del suo nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice”, parlando anche del rumor ...

Di cosa ha paura oggi"Una paura che ho sempre avuto è quella di non essere compresa e ascoltata, di trovarmi davanti a qualcuno che neanche ci prova. Questo mi spaventa perché significa ...... dove convivono l'e il paradosso della vita, la bellezza e l'oscurità, l'amore e l'odio, il ...00 - Musiche scelte del Maestro Ennio Morricone cantate della SopranoQuaresima, al ...

Annalisa: 'Assurdo che appena sposata ci si aspetta che tu sia incinta' News – Roba da Donne

Ha dato fuoco ad Annalisa perché lei aveva salutato un uomo: l’assurdo movente dell’ultimo femminicidio La Sicilia

Il nuovo album, la critica che la fa incazzare di più, il grande successo arrivato «pezzo dopo pezzo». Dopo un anno pazzesco, Annalisa presenta ‘E poi siamo finiti nel vortice’, in uscita il 29 settem ...La cantante Annalisa sta per lanciare il suo nuovo album, 'E poi siamo finiti nel vortice,' il 29 settembre sotto l'etichetta Warner. Ha recentemente esibito al Forum di Assago il 4 novembre in un con ...