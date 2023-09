Annalisa a FQMagazine | “Gossip su una mia presunta gravidanza? Donna ‘monitorate’ per vedere se spunta la pancia | pensiero retrogrado Il successo? Penso sempre a fare meglio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “E poi siamo finiti nel vortice” diè un disco omogeneo, coerente con il percorso della cantautrice con molti altri brani pronti per sbarcare in radio e tra questi “La crisi a Saint Tropez”, “Stelle” e “Aria”. Continua la collaborazione con autori e produttori come, per citarne alcuni, Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Gabriele ‘Lele’ Eposito. A tredici anni dall’exploit di “Amici di Maria De Filippi”,si è evoluta, liberandosi di sovrastrutture nel nome della libertà. “Ora ho capito cosa ci rende leggeri”, canti in “Rosso Corallo”. Cosa ti rende leggera?Ci rende leggeri il lasciarsi andare, senza preoccuparsi di quello che potrebbe accadere. È quello che succede a me chetanto, troppo, e mi stresso, non riesco a dormire. A cosa pensi?a quello ...