Andrea Zelletta confessa | “Sono stato il peggior concorrente del Gf Vip perché…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ieri seraospite di una nuova puntata di Casa SDL, il nuovo talk condotto da Gabriele Parpiglia e Giovanna Abate. L’ex Vippone è reduce dal disco d’oro ottenuto questa estate: Un po’ inaspettato. È ovvio che lo speravo. È un po’ il sogno di tutti i dj / producers/artisti/cantanti. È un traguardo non facile ovviamente. L’improvvisazione non paga. Diciamo che i cavalli di razza poi si vedono nella lunga corsa. È stata per me una roba davvero super emozionante, perché fondamentalmente èil primo disco realizzato con tutto il team che mi segue da due anni. Èil primo disco in cui ci abbiamo fortemente creduto. Poi essendo una cover famosissima non è facile ottenere i clearance da questi big artists che hanno fatto la storia. Se ricevi un no il disco non può uscire. ...