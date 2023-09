Andrea Purgatori | la svolta dai risultati degli esami

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Sulla tragica morte del noto giornalistacontinua l’indagine della procura di Roma. E la notizia è rilevante. Secondo quanto emerge “concordemente” dagliistologici completati oggi,, al momento del decesso, non avrebbe avuto “metastasi al cervello”. Il risultato dell’autopsia La morte dirisale allo scorso 19 luglio, quando il conosciuto autore e conduttore di “Atlantide” si è spento dopo una malattia fulminante. Proprio per cercare di fare luce sul decesso, la procura di Roma ha aperto un fascicolo (gestito dal sostituto procuratore Giorgio Orano e dall’aggiunto Sergio Colaiocco) per ricostruire il periodo che va dal 24 maggio, giorno in cuiscopre di avere un tumore di 7 centimetri al polmone, alla data del decesso. Nel registro ...