Ancora disagi sulla ‘Telesina’ | senso unico alternato fino a dicembre

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLungo la strada statale 372 “Telesina” entrano nel vivo gli interventi di manutenzione in corso sul viadotto ‘Pantano’, situato in corrispondenza del km 52,900, tra i territori comunali di Paupisi e Ponte, in provincia di Benevento. L’intervento – per un investimento complessivo di 4 milioni di euro – ha preso il via alla fine dello scorso mese di aprile, con l’esecuzione di lavorazioni che hanno interessato la parte sottostante il viadotto, senza arrecarealla circolazione della sovrastante Telesina. Nel dettaglio, a partire da domani, giovedì 28 settembre verranno avviate attività sulle strutture dell’opera, che rendono necessaria l’attivazione del, regolato da impianto semaforico; tale prima fase dei lavori proseguiràal periodo ...