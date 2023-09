Amici | Wax e Giulia Stabile | la verità dietro i sussurri d’amore

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Da agosto, una domanda persistente si fa largo tra i fan di: Wax estanno insieme? I due sembrano inseparabili, ma evitano accuratamente di apparire in foto compromettenti., già nota per la sua relazione passata con Sangiovanni, e Wax, uno degli allievi dell’ultima edizione, sono riusciti a tenere a bada i media e il pubblico. Ma è proprio questa scelta di discrezione a suscitare ancor più curiosità. Sebbene Deianira Marzano, detta “Miss Pettegolezzo,” smentisca una relazione romantica, i due giovani protagonisti del talent continuano ad essere avvistati insieme, tenendo alta la suspense. La discrezione come strategia?e Wax stanno prendendo precauzioni per non farsi catturare in una foto che possa suggerire una relazione. Una scelta che ha ...