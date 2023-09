Amici 23 | i prof stilano le prime classifiche | ecco chi ha conquistato il primo e l’ultimo posto tra i cantanti e i ballerini

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La nuova stagione diha preso avvio domenica 24 settembre. Per comporre la nuova classe di allievi sono stati scelti 20 alunni, di cui 11, specializzati in canto e 9 nel ballo. Una prima puntata che è stata seguita da tantissimi telespettatori, segnando un boom di ascolti. Dopo questomomento entusiasmante, i ragazzi scelti per il talent show hanno dovuto cominciare a fare i conti con le difficili dinamiche della scuola. Infatti Maria De Filippi li ha avvertiti dell’esistenza di una prima classifica di merito, stilata daiessori nel corso delepisodio del talent show: “Nel frattempo che voi cantavate e facevate la vostra esibizione, ognuno di loro dava un voto a quello che sentivano“. Per quanto riguarda il canto il più ammirato daiessori è stato Matthew, mentre i più bravi ...