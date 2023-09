Ambulante ucciso | condanna a 24 anni di carcere per omicidio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La Corte d'Assise di Macerata hato Filippo Ferlazzo, 33, originario di Salerno, a 24di reclusione per l'volontario aggravato dell'nigeriano 39enne, Alika ...

Tempo di lettura: 2 minutiSussiste un “disturbo di personalità significativo“, su un “paziente psichiatrico a tutti gli effetti“, ma non si ...

Tempo di lettura: 1 minuto È attesa per oggi la sentenza della Corte d’ Assise di Macerata a carico di Filippo Ferlazzo , 33enne salernitano, – ...

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte d’Assise di Macerata ha condanna to Filippo Ferlazzo, 33 anni , originario di Salerno, a 24 anni di ...

La Corte d'Assise di Macerata ha deciso di condannare Filippo Ferlazzo a 24 anni di carcere per l'omicidio volontario aggravato dell' Ambulante ...

La Corte d'Assise di Macerata ha condannato Filippo Ferlazzo, 33 anni, originario di Salerno, a 24 anni di reclusione per l'omicidio volontario aggravato dell'nigeriano 39enne, Alika Ogorchukwu, avvenuto a Civitanova Marche il 29 luglio 2022.Civitanova Marche,in strada: un fermo Ultimo Aggiornamento 27/09/23 Fotogallery - Frontale sulla Cassino - Sora: tre morti Ultimo Aggiornamento 27/09/23 Fotogallery - Matteo Messina Denaro, tumulazione ...

Ambulante ucciso, condanna a 24 anni carcere per omicidio Agenzia ANSA

Filippo Ferlazzo condannato a 24 anni per l’omicidio di Alika Ogorchukwu, l’ambulante ucciso a Civitanova Mar… la Repubblica

La Corte d'Assise di Macerata ha condannato Filippo Ferlazzo, 33 anni, originario di Salerno, a 24 anni di reclusione per l'omicidio volontario aggravato dell'ambulante nigeriano 39enne, Alika ...Fu ucciso il 29 luglio del 2022 a Civitanova ... Alika Ogorchukwu è il 39enne ambulante nigeriano ammazzato il 29 luglio 2022, lungo corso Umberto I a Civitanova Marche: in pieno centro, in pieno ...