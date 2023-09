Ambulante ucciso | attesa in giornata la sentenza in Assise per Ferlazzo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 1 minuto Èper oggi ladella Corte d’di Macerata a carico di Filippo, 33enne salernitano, – presente in aula – accusato di omicidio volontario e rapina per la morte di Alika Ogorchukwu, il 39ennenigerianoa Civitanova Marche il 29 luglio 2022: l’imputato aveva chiesto l’elemosina all’imputato e alla compagna, a cui aveva toccato un braccio:lo aveva colpito con la stampella che il nigeriano usava per camminare, poi era salito sopra di lui a cavalcioni, schiacciandogli il collo e la testa. Stamani è iniziata l’ultima udienza davanti al presidente della Corte Roberto Evangelisti, al giudice a latere Federico Simonelli e ai giudici popolari che, dopo la requisitoria finale, si chiuderanno in ...

... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/... Nessun limite d'età per i direttori sanitari Cronaca [ 26/09/2023 ] Commercioa Lecce, ...... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/... Nessun limite d'età per i direttori sanitari Cronaca [ 26/09/2023 ] Commercioa Lecce, ...

Ambulante ucciso, attesa in giornata la sentenza in Assise per ... anteprima24.it

Ambulante ucciso: perito, imputato capace di intendere e volere Agenzia ANSA

È attesa per oggi la sentenza della Corte d'assise di Macerata a carico di Filippo Ferlazzo - presente in aula - accusato di omicidio volontario e rapina per la morte di Alika Ogorchukwu, il 39enne ...CIVITANOVA - A distanza di poco più di un anno dall’omicidio dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, oggi si chiuderà il processo di primo grado a carico di ...