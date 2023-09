Ambulante ucciso a Civitanova Marche | killer condannato a 24 anni

... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/... Nessun limite d'età per i direttori sanitari Cronaca [ 26/09/2023 ] Commercioa Lecce, ...... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/... Nessun limite d'età per i direttori sanitari Cronaca [ 26/09/2023 ] Commercioa Lecce, ...

Ambulante ucciso, attesa in giornata la sentenza in Assise Agenzia ANSA

Alika ucciso in strada a Civitanova, Filippo Ferlazzo condannato a ... Fanpage.it

La Corte d'Assise di Macerata ha condannato Filippo Ferlazzo, 33 anni, originario di Salerno, a 24 anni di reclusione per l'omicidio volontario aggravato dell'ambulante nigeriano ...La Corte d'Assise di Macerata ha condannato il 33enne Filippo Ferlazzo a 24 anni di reclusione per l'omicidio volontario aggravato dell'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu , avvenuto a Civitanova Mar ...