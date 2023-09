Studenti dell'Università statale di Amazonas (Uea), in Brasile, hannoun dispositivo in grado di identificare minacce di deforestazione in. Il 'Curupira' - dal nome di una leggenda del folklore che dà questo nome al guardiano della foresta - promette di ......del Parlamento che rischierebbe di sottrarre aree protette alle comunità native dell'. ... tanto da averun apposito ministero dei Popoli indigeni, guidato da Sonia Guajajara , indigena ...

Amazzonia: creato dispositivo che vigila sulla deforestazione ... Agenzia ANSA

Il mistero della terra nera dell’Amazzonia Meteo Giornale

Studenti dell'Università statale di Amazonas (Uea), in Brasile, hanno creato un dispositivo in grado di identificare minacce di deforestazione in Amazzonia. Il 'Curupira' - dal nome di una leggenda ...L'iniziativa di SCARPA e GORE-TEX nella foresta Amazzonica rappresenta un esempio straordinario di impegno per la sostenibilità.