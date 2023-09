AMARENA | La Straordinaria Favola che Celebra la Tolleranza e la Convivenza tra Umani e Animali

Leggi su influencertoday

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’educazione dei bambini è un compito di fondamentale importanza per ogni genitore. I libri per bambini, con le loro storie coinvolgenti, possono diventare potenti strumenti per trasmettere valori essenziali. “• ladell’orsa marsicana,” scritto da Alessandro Faonio e illustrato da studionapoleone, è un libro che non solo intrattiene i piccoli lettori ma offre anche importanti insegnamenti sull’importanza dellae dellapacifica tra esseri. La storia ruota attorno a, un’orsa marsicana, che vive serenamente nel Parco Nazionale D’Abruzzo insieme ai suoi adorabili cuccioli, Mirtillo e Lampone. La comunità animale del parco è minacciata dalla presenza umana, madecide di affrontare questa ...