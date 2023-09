Alvino attacca Osimhen | “Gesto da peccato mortale | un’offesa alla tifoseria”

Ultime news SSC Napoli - Duro attacco via Twitter di Carlodopo il gesto di Victor Osimhen : "Dopo aver stretto la mano d Adl in agosto davanti a vari testimoni ed al suo agente, trovando l'accordo a 10 milioni di euro netti all'anno, Osimhen ...Ultime news SSC Napoli - Duro attacco via Twitter di Carlodopo il gesto di Victor Osimhen : "Dopo aver stretto la mano d Adl in agosto davanti a vari testimoni ed al suo agente, trovando l'accordo a 10 milioni di euro netti all'anno, Osimhen ...

Duro attacco via Twitter di Carlo Alvino dopo il gesto di Victor Osimhen: 'Dopo aver stretto la mano d Adl in agosto davanti a vari testimoni ed al suo agente, trovando l’accordo a 10 milioni di euro ...Carlo Alvino, nel corso del suo intervento in radio, ha affermato: 'Ci sto mettendo la faccia: c'era l'accordo per il rinnovo'.