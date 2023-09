Alvaro Bautista avanza verso il bis del titolo | “C’è ancora da lottare”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Doveva tenere a distanza Toprak Razgatlioglu dalla sua testa della classifica e l’obiettivo è stato brillante raggiunto. In quel di Aragon,si è preso la scena in Superpole Race e Gara 2 piazzando la sua Ducati davanti al resto del convoglio in questi due appuntamenti. Round che hanno consentito al campione del mondo spagnolo di mantenere un bel distacco dal turco di Yamaha in vista della volata finale del Mondiale 2023 di Superbike. Le dichiarazioni didi Aruba Ducati (Credit foto – pagina Facebook del centauro di Aruba Racing)“Queste due vittorie mi rendono davvero contento. Era da Misano che non vincevo due gare la domenica! Sono contento, specialmente oggi, dato che sono riuscito a fare un reset da ieri. In Superpole Race è stata bellissima la lotta che ha visto protagonisti ...