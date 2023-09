Altro ciclista travolto da auto | caccia al pirata | le sue condizioni

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Unè stato investito da un’che correva a folle velocità,aldella strada: ledella vittima Un’altra terribile notizia arriva direttamente da Milano. Il capoluogo lombardo, mai come in quest’ultimo periodo, è al centro di numerosi episodi di cronaca del genere. Ovvero quello che riguarda l’ennesimo incidente che ha visto come vittima un. Il tutto si è verificato nella serata di lunedì 25 settembre, ma solamente nelle ultime ore è stato reso noto. A quanto pare l’uomo in sella, un 34enne, stava percorrendo via Solari fino a quando non è statoda unmobilista alla guida di un Suv di colore scuro.investito (Ansa Foto) Notizie.comLo stesso che, ...