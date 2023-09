Alla caccia dei dipinti scomparsi della collezione Agnelli

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 settembre 2023) C’è una nuova guerra in casa Elkann tra la madre Margherita e il figlio John sulla proprietàcelebre «galleria» didell’Avvocato emoglie Marella. Un patrimonio da due miliardi di euro di cui Panorama è in grado di ricostruire i retroscena. Prima puntata. La nuova puntataserie italiana The Crown, cioè la feroce faida in corso tra Margheritae suo figlio John Elkann (e viceversa), si arricchisce di un avvincente e misterioso capitolo: dove sono finiti, dove sono stati dispersi, chi si è impossessato dei pezzi più preziosidi 400 opere d’arte accumulata in più di mezzo secolo da Gianni e Marella? E perché il ministeroCultura e i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio ...