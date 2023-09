(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ha destato enorme interesse nell’opinione pubblica l’interrogatorio dinel processo a lei intentato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato per aver abbandonato la figlioletta di 18 mesi sola a casa per sei giorni nel luglio 2022 provocandone la morte per inedia e disidratazione. Lo psichiatra consulente della difesa dell’imputata, Marco Garbarini, basandosi su due test psicologici e su precedenti relazioni degli psicologi del carcere di San Vittore, ha concluso che lasarebbe affetta da undi sviluppoche le impedirebbe di provare empatia, comprendere i bisogni e la sofferenza altrui, essere consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e collocarle nella corretta dimensione temporale. In altre parole, per la difesa, l’imputata non si ...

Alessia Pifferi ha raccontato che non era la prima volta che lasciava Diana da sola ma mai per così tanto tempo. “Sarebbe bastata una telefonata ...

Tre rapporti sessuali a pagamento – “mia figlia era nel lettino e la porta era chiusa” – per racimolare dei soldi per poter regalare un giro in ...

In questi giorni, Alessia Pifferi , è sotto processo per la morta di sua figlia Diana. La famiglia si è sempre schierata contro Alessia , ...

... 8 minuti) dal titolo "Una tragica morte" si può vedere la puntata di I Fatti vostri del 13/04/2023 con l'intervista a Viviana, sorella di, la donna che ha lasciato morire di stenti ...commenta Spuntano le chat tracon uomini per incontri a pagamento: ' Una notte per 300 euro , 250 euro se più volte a settimana. L'importante che pagano bene e che siano in salute. Ho bisogno di soldi' si legge ...

Alessia Pifferi, le chat con uomini per incontri a pagamento: "Una notte per 300 euro" TGCOM

Alessia Pifferi, più che deficit intellettivo parlerei di disturbo narcisistico Il Fatto Quotidiano

