Alessia Marcuzzi | body trasparente per la spaccata Passi di danza e messaggi al direttore artistico di Boomerissima

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è alle prese con le prove per. La showgirl, infatti, nelle ultime settimane ha condiviso alcuni dei momenti del dietro le quinte e di come si sta preparando. Proprio nelle ultime ore, la conduttrice ha condiviso i progessi nel ballo che sta portando avanti con dedizione e impegno, in vista di stacchetti e coreografie di cui, evidentemente, si renderà protagonista. Ecco cosa ha imparato a fare.e laUno dei primissimidiche si impara quando si approccia a questa disciplina è la. In une calze bianche a coprire le sue slanciatissime gambe,ha condiviso con i ...