Alessandro Lupi | «Ryder Cup 2023 | su Sky Sport il golf alla conquista di Roma»

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023) A pochi giorni dall'inizio dell'eventoivo internazionale di grande risonanza, laCup, che quest'anno si terrà per la prima volta in Italia, abbiamo avuto il privilegio di intervistare, noto giornalista di Sky. Questo prestigioso torneo diè molto più di una competizione; rappresenta un incontro di passioni e un'opportunità unica per gli appassionati didi tutto il mondo di riunirsi e...