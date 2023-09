“Sì, l’ho ucciso . Gli ho fatto del male. Non so dirvi perché” . Sono le parole che Antonio Emanuele De Luca, 20 anni di Secondigliano, custode reo ...

Fogo con il suoCosa sapere prima del viaggio. Come si è potuto intuire dalle righe ... Per quanto riguarda il periodo migliore in cui andare, la realtà dei fatti è che il clima è...'Dalla nascita alla rinascita': è questo il tema di un convegno sul futuro dei Centri Commerciali italiani in programma aldi Nola il 27 Settembre 2023. I lavori, che saranno moderati da Andrea Aiello (Direttore di Retail&Food), si apriranno alle 10.00 con l'introduzione di Gaetano Graziano (Vide Presidente ...

Il futuro dei centri commerciali: workshop al Vulcano Buono Informazioni Marittime

Al 'Vulcano Buono' dibattito sul futuro dei Centri Commerciali Nola Virgilio

“Dalla nascita alla rinascita”: è questo il tema di un convegno sul futuro dei centri commerciali italiani in programma al Vulcano Buono di Nola (presso l’Holiday Inn) il 27 settembre. I lavori, che s ...«Dalla nascita alla rinascita»: è questo il tema di un convegno sul futuro dei Centri Commerciali italiani in programma al Vulcano Buono di Nola il 27 Settembre 2023. I lavori, che saranno moderati da ...