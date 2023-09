Al Teatro Serra “Non era goal” di Palumbo | storia rocambolesca di calcio | amicizia e fede

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlinaugura la Stagione 2023/24 “Caldera Teatrale” con “Non era”,umoristica che intrecciae speranza in una vicendavissuta a tutta velocità, scritta e diretta da Mauroe interpretata da Pietro Tammaro, Mario Cangiano e Joao Silvia. Appuntamento da venerdì 20 a domenica 22 ottobre (orari: venerdì alle 21:00, sabato alle 19:00, domenica alle 18:00) nello spazio culturale di Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Per informazioni:@gmail.com, 347.8051793. La pièce mette in scena due appassionati tifosi del Napoli che dopo la sconfitta alla finale di Champions League decidono di rapire l’arbitro. Un ...