Al teatro Mercadante di Napoli una serata in ricordo di Giò Giò

La musica che resta', in programma il 2 ottobre 2023, ore 20.30 aldi Napoli. Una serata per Giò Giò, ovvero Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso all'alba del 31 ...La proiezione del docufilm, promossa dal Comune di Napoli e daldi Napoli -Nazionale , finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli nell'ambito del progetto 'Accade a Napoli', ...

Al Teatro Mercadante una serata dedicata a Giovanbattista Cutolo NapoliToday

Ricordando Giogiò, serata al Teatro Mercadante il 2 ottobre Cronache della Campania

Il concerto è a cura della Nuova Orchestra Scarlatti, la formazione in cui Giovanbattista era cresciuto e per cui suonava da quando aveva 14 anni. Partecipano gli allievi del conservatorio “San Pietro ...«4 giorni per la libertà: Napoli 1943» è un docufilm di Massimo Ferrari, una produzione Big Sur con Luce Cinecitta`, in collaborazione con Rai Documentari, ...