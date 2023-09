Al servizio segreto di Sua Maestà

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Considerato da molti il miglior James Bond mai scritto da Ian Fleming, , appena riedito come tutti i romanzi di 007 da Adelphi, è un micidiale cocktail di azione e introspezione, in cui spy story e sentimento sono mescolati insieme alla perfezione. In un giorno di fine settembre “in cui l’estate sembra non dover finire mai”, troviamo Bond steso ad abbronzarsi sotto il sole della Costa Azzurra e in piena crisi esistenziale. Si trova nell’immaginaria cittadina francese di Royale-les-Eaux per il consueto pellegrinaggio annuale sulla tomba di Vesper Lynd, (apparsa in Casino Royale, unico grande amore della sua vita e morta suicida), ed ha appena rassegnato le dimissioni da agentecon licenza di uccidere con una lunga lettera indirizzata al governo britannico. Perfino la spiaggia lo mette di malumore e nemmeno la vista di due ammiccanti bionde in bikini riesce a ...