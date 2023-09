Al-Nassr | UFFICIALE | il nuovo CEO è un italiano ex Roma

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L'Al-pesca in Italia per rinforzare il proprio comparto societario. I sauditi hanno infatti annunciato l'arrivo di Guido Fienga...

È l'undicesima giornata della Liga, la sesta partitain assoluto (proprio come in questo ... in estate, una ricca offerta da parte dell'Al -di Cristiano Ronaldo). Il ruolo di ......League femminile) - RAI SPORT 20.00 Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard (Eredivisie) - MOLA Al-... accessibile da cellulare e tablet o sul sito

Non solo calciatori e allenatori, ora in Arabia arrivano anche i dirigenti italiani. Il primo acquisto della Saudi Pro League è Guido Fienga, ex amministratore delegato della Roma, che è il nuovo CEO ...