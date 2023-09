Ajax-Volendam posticipata | il motivo

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Continua il programma dell’Eredivisie e la stagione inizia ad entrare nel vivo. Il campionato olandese è sempre più competitivo e la corsa al titolo si preannuncia scoppiettante. La classifica è guidata dalla coppia Psv-Alkmaar, protagoniste di un percorso netto con 5 vittorie in 5 partite. A 14 punti il Feyenoord. Inizio shock dell’, alla vigilia una candidata al primo posto. In 5 partite ha conquistato appena 5 punti e attualmente è in lotta per evitare la retrocessione. I tifosi sono furiosi e nell’ultima partita si sono registrati momenti di grande tensione. La partita di sabato 24 settembre contro il Feyenord è stata interrotta sul punteggio di 0-3 per il comportamento dei tifosi. Leggi anche Mondo-Feyenoord interrotta: l'arbitro manda tutti negli spogliatoi I supporter ...