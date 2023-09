Airbnb | proprietaria mostra quello che ha lasciato un gruppo di ragazze | Spesa gratis per un mese

Leggi su eccellenzemeridionali

A inizio settembre, la città di New York ha imposto una stretta molto decisa ad. In estrema sintesi, chi vuole affittare una stanza o un appartamento deve seguire una serie di procedure molto più stringenti rispetto al passato recente. La prima è l'ottenimento di una certificazione di conformità, senza la quale non sarà più possibile pubblicare l'annuncio online. Ma, soprattutto, chi mette in affitto un appartamento o una stanza per meno di 30 giorni deve abitare fisicamente nella casa.