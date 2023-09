Aggredisce i passanti con le forbici | grave un 35enne

I carabinieri di Ponza hanno denunciato una Turista 33enne di Merano per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. La donna, in evidente stato ...

La protagonista è una 31enne che in questura ha urinato in camera di sicurezza: che cosa è ...19.40 Roma,con forbici E' di un ferito grave e due lievi il bilancio delle aggressioni compiute da un 36enne con un paio di forbici da giardino nella notte nel quartiere romano di San ...

Nuda per strada chiede ai passanti di fare sesso, poi aggredisce gli agenti: "Ho bevuto rum" MilanoToday.it

Ha seminato il panico in centro città, a Varese, girando nuda e chiedendo ai passanti di fare sesso con lei. Poi, non contenta, ha aggredito gli agenti. Protagonista della follia, andata in scena ...Poco dopo la pattuglia del commissariato Sant'Ippolito è stata fermata da un passante che sosteneva di aver soccorso un uomo in via degli Etruschi, e di averlo aiutato a chiamare un'ambulanza. Il ...