Agenzia Dire Paolo Capone | Leader UGL | No a licenziamento collettivo Prioritario salvaguardare livelli occupazionali

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) "Preoccupa l'avvio della procedura didi 28 lavoratori da parte dell'. Si tratta di un segnale allarmante per tutto il mondo dell'editoria. Come sindacato UGL esprimiamo massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori. In tal senso, sosteniamo lo sciopero di 24 ore