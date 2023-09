AEW | Rumor su un possibile match dell’ultimo minuto per WrestleDream – SPOILER

La NJPW è stata acquisita dalla AEW Tony Khan risponde ai rumor World Wrestling

Free agent snobba sia la WWE che la AEW *RUMOR* Spazio Wrestling

Ovviamente negli ultimi giorni sono alimentate le speculazioni attorno alle sue dichiarazioni e una in particolare ha catturato l'attenzione dei fan: Tony Khan potrebbe aver acquistato la New Japan ...He admitted he was confused by where that rumor started but stopped short of outright denying it. He also declined to clarify what he meant by bringing AEW into a "new era." "I think it's really good ...